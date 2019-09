Barbara Nowacka: SLD i Razem nie było, gdy kobiety się organizowały

Polityk podkreśliła, że stworzony został program, w którym każdy z nich czuje się komfortowo, mimo że oczywiście są pewne rozbieżności.

Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Razem oraz Wiosna ogłosiły 10-punktowy "Pakt dla kobiet. Dokumentu nie chcą jednak podpisać działaczki Koalicji Obywatelskiej. - Ja już nie mogę słuchać, jak wyborczo część polityków zaczyna używać praw kobiet do swoich instrumentalnych celów. Kiedy w 2016 roku dziewczyny po raz pierwszy organizowały się w Ratujmy Kobiety, nie było tam z nami SLD ani Razem. Robili demonstracje, ale nie włączyli się w zbiórkę podpisów - przypomniała Nowacka, która w 2016 roku przedstawiała w Sejmie obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisu antyaborcyjne.

Jak podkreśliła kandydatka Koalicji Obywatelskiej, nie chce, aby prawa kobiet były używane przez partie polityczne jako "pałka wyborcza" na opozycję. Zaznaczała, że celami KO jest wprowadzenie edukacji seksualnej, dostępną antykoncepcję, bezpłatne in vitro, dostęp do pigułki "dzień po", ureguluje także sprawę klauzuli sumienia. Dodała, że choć w kwestii liberalizacji prawa aborcyjnego są rozbieżności, to po wyborach Inicjatywa Polska będzie składać projekt. - Lewica chce podpisywać pakty? Świetnie! Cieszę się, że o tym mówi, ale niech nie zmusza innych, by grali na ich melodię, po to tylko, żeby skłócić opozycję. To są prawa wszystkich kobiet i używanie tego jako pałki wyborczej uważam za głęboko niewłaściwe - stwierdziła Nowacka.

Kandydatka KO nie chciała odpowiedzieć na pytanie, co sądzi o adopcji dzieci przez pary homoseksualne oraz o małżeństwach osób homoseksualnych. - Nie może być tak, że znowu politycy wyciągają jakiś temat z kapelusza. Dzisiaj nie widzę, żeby to był temat debaty publicznej. Prawdziwym tematem jest dzisiaj zapobieganie nienawiści wobec gejów i lesbijek. Jeżeli chcemy, żeby każdy czuł się bezpiecznie, to trzeba zacząć od związków partnerskich i zwalczania machiny nienawiści, którą rozpętał PiS - wyjaśniła.