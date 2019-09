Anders ambasadorem. Jej miejsce w Senacie nie będzie obsadzone

W razie wygaśnięcia mandatu senatora przeprowadza się wybory uzupełniające do Senatu, jednak z powodu zbliżających się wyborów do parlamentu nie jest to obecnie możliwe.

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do dnia, w którym prezydent ma obowiązek ogłosić termin wyborów do Sejmu, jest sześć lub mniej miesięcy. Tak było w przypadku pani senator Anny Marii Anders. W związku z tym nie było wyboru uzupełniającego i mandat do końca kadencji pozostaje nieobsadzony - informuje nas biuro prasowe Senatu. Wynika to z przepisów ustawy Kodeks wyborczy.