Mateusz Morawiecki: Dla młodych wakacje podatkowe do 26. roku życia Fotorzepa, Michał Kolanko

- Często mówi się, że młodzi są przyszłością narodu, ale chcemy też by byli teraźniejszością. By tu i teraz mieli dla siebie dobre miejsce dla życia w Polsce. By nie radzić młodym wyjazd na stałe czy kredyt, bo to nie tędy droga - mówił po spotkaniu z młodymi ludźmi w Sochaczewie premier Mateusz Morawiecki.