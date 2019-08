Jaskiernia, Wenderlich, Nowicka. Kandydaci Lewicy do Senatu

– Lewica jest gotowa do wystawienia list senackich w całym kraju, we wszystkich 100 okręgach - zadeklarował Zandberg. Dodał, że przed dwoma tygodniami lewica zaproponowała innym partiom opozycyjnym przyjęcie paktu senackiego. - To gwarancja tego, że PiS nie będzie miało większości w Senacie. To gwarancja demokratycznej różnorodności wyższej izby parlamentu - stwierdził.

Dodał, że efektem rozmów jest "pozytywny oddźwięk" ze strony środowiska samorządowców oraz "bardzo pozytywne sygnały" ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaznaczył, że lewica wciąż czeka na "jednoznaczną odpowiedź" przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny.

- Nasza propozycja jest bardzo prosta. W tych okręgach, w których lewica wystawi swoich kandydatów do Senatu, oczekujemy, że inne siły opozycyjne swoich kandydatów i swoje kandydatki wycofają. I na odwrót. Tam, gdzie wystawią swoich kandydatów przedstawiciele innych środowisk opozycyjnych, tam lewica jest gotowa nie wystawiać swoich kandydatów w tym konkretnym okręgu - mówił Zandberg. Ocenił, że wprowadzenie tej zasady w życie w odniesieniu do całego kraju zapewni "demokratyczny, pluralistyczny Senat".

- Chcemy porozumienia, chcemy się dogadać. Nie jesteśmy w tej sprawie aroganccy, nie będziemy niczego narzucali - mówił Włodzimierz Czarzasty. Przewodniczący SLD wymienił nazwiska potencjalnych kandydatów lewicy do Senatu. Znaleźli się wśród nich m.in. Jerzy Jaskiernia (woj. świętokrzyskie), Jerzy Wenderlich (Włocławek), Wanda Nowicka (Warszawa), Małgorzata Niewiadomska-Cudak (Łódź), Anna Mackiewicz (Bydgoszcz), Waldemar Witkowski (Poznań), Wojciech Konieczny (Częstochowa) oraz Rafał Skąpski (Nowy Sącz).