Kampania PiS. "Będziemy na wszystkich dożynkach"

Europoseł zadeklarował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński od najbliższego weekendu rozpocznie objazd kraju. Były premier ma pojawić się we wszystkich okręgach wyborczych. Spotkania w różnych miejscach w kraju ma także odbywać premier Mateusz Morawiecki oraz regionalni liderzy PiS. - Będziemy na wszystkich dożynkach, powiatowych, gminnych - podkreślił Brudziński.

Z zapowiedzi Brudzińskiego wynika, że konwencja programowa PiS i prezentacja programu tej partii ma nastąpić na początku września. Szef sztabu PiS mówił, że program to to, co odróżnia rządzącą partię od opozycji. Według niego, po stronie opozycji są tylko "złe emocje". - Ich jedynym programem jest antyPiS, niezależnie od tego, że tak licznie podzielili się na różne komitety wyborcze - mówił polityk.

Odnosząc się do informacji, że porozumienie w sprawie paktu senackiego między Platformą Obywatelską, Lewicą i PSL jest gotowe i wkrótce zostanie ogłoszone, Brudziński stwierdził: - Co to za podział? Według niego, jedynym spoiwem opozycji jest "antyPiS".