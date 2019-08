Partia rządząca dopina listy i czeka na prezydenta

PiS w Warszawie nie ma obecnie żadnego senatora. Jak tłumaczą nam rozmówcy z partii, stąd pomysł na znane lokalne nazwiska samorządowe lub rozpoznawalnych w mieście naukowców.

– Chcemy pokazać, że my realnie budujemy listy z udziałem samorządowców w przeciwieństwie do Platformy, która tylko deklaruje, że samorządowcy mają startować, ale później nic z tych deklaracji nie wychodzi – komentuje w rozmowie z „Rzeczpospolitą" jeden ze strategów PiS.

Przeczytaj też: Mariusz Max Kolonko jedynką w Warszawie?

Ze względu na dominację Platformy w Warszawie PiS zdaje sobie sprawę, że będzie to trudne starcie, ale nowe nazwiska mają pokazać, że partia nie jest w defensywie, jeśli chodzi o Senat, i walczy z PO na jej terytorium.

– Ogólnie idea dotycząca nazwisk senackich jest taka, że tam, gdzie nie mamy własnych senatorów, pokazujemy właśnie samorządowców lub naukowców – wskazuje nasz rozmówca z PiS.

Nazwiska kandydatów do Senatu były kompletowane wyjątkowo starannie w tym roku ze względu na dużo większe niż zwykle znaczenie wyścigów senackich w ogólnej układance politycznej. PiS bardzo uważnie analizuje też działania opozycji, która nie zapowiedziała jeszcze swoich nazwisk do Senatu. Toczą się ustalenia, by w ramach „paktu o nieagresji" lub „paktu senackiego" (ta ostatnia nazwa została zaproponowana przez lewicę) opozycja nie konkurowała w senackich wyścigach. Dlatego te nazwiska, w przeciwieństwie do np. czołowych miejsc Koalicji Obywatelskiej, jeszcze nie zostały zaprezentowane.

PiS zapowiedziało, że pokaże pełne listy w całym kraju po formalnym ogłoszeniu przez prezydenta Andrzeja Dudę daty wyborów. W piątek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Polsat News prezydent powiedział, że chciałby, by wybory odbyły się 13 października. I taki termin zaproponował PKW. Jak powiedział, datę wyborów ogłosi natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi od PKW. Najpewniej stanie się to w najbliższych dniach.

Wtedy poznamy też pełne listy wyborcze PiS. Warszawską listę PiS do Sejmu otworzy prezes PiS Jarosław Kaczyński. Na drugim miejscu (podobnie jak w 2011 roku) znajdzie się szef warszawskich struktur partii, Mariusz Kamiński. Na kolejnych miejscach są wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, poseł Jarosław Krajewski.

Na listach znajdą się też szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta, poseł Porozumienia Zbigniew Gryglas oraz wielu radnych z Klubu PiS. Łącznie do parlamentu ma kandydować blisko jedna trzecia Klubu PiS w Radzie Warszawy. W PiS niektórzy odczytują to jako element przygotowań do wyborów w 2023 – gdy wybory do Sejmu i wybory samorządowe będą połączone.

Dokonywane są jeszcze ostatnie poprawki na listach w całym kraju. I np. w okręgu koszalińskim „jedynką" będzie były europoseł Czesław Hoc, a dotychczasowy kandydat z numerem 1 – wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker – będzie kandydować z „dwójki".