Podpis prezydenta. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października

Przed komunikatem rzecznika prezydenta Błażeja Spychalskiego, minister z Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza przychyliła się do prezydenckiej propozycji, by wybory odbyły się 13 października.

Minister dodał, że zdaniem prezydenta kampania przed wyborami parlamentarnymi powinna być jak najkrótsza, by ograniczyć szansę rozwoju konfliktów politycznych. Także po to by debata była merytoryczna.

W piątek prezydent poinformował, że wystąpił do Państwowej Komisji Wyborczej o jej opinię w sprawie daty wyborów.

Podczas spotkania w Nowym Targu Andrzej Duda mówił, że wybory są końcem sporu politycznego, dlatego do urn Polacy powinni pójść jak najszybciej.

Andrzej Duda miał czas na ogłoszenie wyborów do 14 sierpnia.