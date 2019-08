PSL do wyborów z Kukiz'15. "Odstępujemy miejsca na listach"

- W tej chwili rzeczywiście dla ludzi związanych z ruchem Kukiz’15 po prostu odstępujemy miejsca te, które były już zajęte przez kandydatów z Polskiego Stronnictwa Ludowego. I są to nie tylko "jedynki", "dwójki" czy "trójki", ale to są także dalsze miejsca, bo na ogół w okręgu będzie kilku przedstawicieli ruchu Kukiz’15, a nie tylko ich liderzy - powiedział Marek Sawicki.

- Oczywiście siłą rzeczy musimy ustąpić miejsca na listach wyborczych - dodał. Stwierdził, że gdyby Paweł Kukiz wcześniej usiadł do rozmów z PSL, "to pewnie byłoby to partnerstwo równego uczestnictwa na listach". Listy ludowców są już jednak "praktycznie podopinane".

- Będą to także środowiska lokalne, będą to także politycy i środowisko Unii Europejskich Demokratów, Stronnictwa Demokratycznego - oświadczył były minister rolnictwa.

Ponieważ Kukiz'15 nie jest partią, nie może utworzyć koalicji z PSL. Kandydaci ruchu będą na listach firmowanych szyldem ludowców. - Wszystkim partnerom, z którymi rozmawiamy i którzy będą na listach PSL od samego początku tłumaczyliśmy, że to będzie komitet wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - zaznaczył Sawicki.

Na listach ludowców mają też być, według byłego szefa resortu rolnictwa, przedstawiciele Regionalnej Partii Ślązaków, stowarzyszeń regionalnych, samorządowcy oraz aktywiści Związku Młodzieży Wiejskiej. Sawicki liczy też na wsparcie OPZZ.

- To środowiska, które przede wszystkim skierowane są do ludzi pracy, bo my ciągle podkreślamy, że kwestie polityki społecznej, które zaproponował i wprowadził PiS, będziemy kontynuować, ale można zrobić to taniej, bez uszczerbku dla kwestii praworządności i polityki zagranicznej. Z pewnością też trzeba zadbać o tych, którzy pracują i wytwarzają budżet, a więc o rolników, o przedsiębiorców - mówił w Jedynce Sawicki.

Dodał, że w programie PSL dla mikroprzesiębiorców są postulaty zniesienie CIT i VAT oraz zniesienia ZUS-u i zastąpienia go podatkiem przychodowym i ryczałtową składką emerytalną.