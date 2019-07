Horała: Nie urządza się meczów ekstraklasy z okręgówką

Do debaty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wezwał w sobotę lider PO Grzegorz Schetyna

Szef PO skrytykował wypowiedź Kaczyńskiego, również z soboty, na temat obietnic, które składa Koalicja Obywatelska, a niespełnianie złożonych obietnic jest według niego oszustwem.

Aby skonfrontować stanowiska, Schetyna wezwał Kaczyńskiego do debaty.

W możliwość jej przeprowadzenia wątpi poseł PiS Marcin Horała. - Nie liczyłbym na to - stwierdził. - Nie urządza się meczów zespołów ekstraklasy z okręgówką - to by się po prostu źle skończyło.

Dodał, że jest to jednak pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, ale jego zdaniem między obydwoma politykami jest "oczywista różnica formatów".