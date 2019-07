Kaczyński: Potrzebna jest pełna mobilizacja

- Dążymy do tego, by miasto i wieś żyły na tym samym poziomie - powiedział. - Ja nie ukrywam, że chcę by Państwo podjęli decyzję, by przedłużyć ten dobry czas dla Polski i Polaków. To oznacza "tak" dla PiS, "tak" dla wiarygodności. Oczywiście nie obyło się bez błędów. Ludzie są omylni, a my jesteśmy tylko ludźmi - powiedział.

Kaczyński mówił też o dobrych wynikach sondaży. - Teraz są świetne, opozycja się tak jakoś łączy, to dzieli. Ale nic nie jest przesądzone. Jest potrzebna pełna mobilizacja. Większa niż w wyborach europejskich, bo frekwencja będzie pewnie większa - dodał.