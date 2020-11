Adam Musiał. Orzeł z Wieliczki

Ale po trzech zwycięstwach piłkarze, jak to piłkarze, musieli się wyluzować. Kazimierz Górski pozwolił im wyjść na miasto, lecz kilku zapomniało zegarków. Kiedy zorientowali się, że trener siedzi przy hotelowej recepcji, niektórzy weszli przez okno. Musiał wszedł drzwiami, co źle się dla niego skończyło. Górski dobrze ich rozumiał, ale tym razem nie wytrzymał. A może tylko urządził spektakl. Zażądał wyrzucenia Musiała z kadry i odesłania go do domu. Na wszystkich padł blady strach i o to trenerowi chodziło. Widział, że towarzystwo zaczyna się rozłazić, więc miał okazję do przywołania graczy do porządku.