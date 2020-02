"Królowa suspensu" Mary Higgins Clark nie żyje

Nazywana "królową suspensu" Mary Higgins Clark w samych Stanach Zjednoczonych sprzedała ponad 100 milionów książek.

Urodzona w 1927 r. w Nowym Jorku Mary Higgins Clark pracowała krótko jako stewardesa. Po roku zrezygnowała z pracy, by założyć rodzinę. Z Warrenem Clarkiem miała pięcioro dzieci. Po śmierci męża, w wieku 35 lat, Clark szukała źródeł zarobku, by utrzymać potomstwo. Zaczęła pisać nowele i scenariusze do audycji radiowych. Za radą swego agenta poświęciła się pisaniu powieści, głównie kryminalnych.

Jej pierwszy tytuł, "Where are the children?", doczekał się 75 wydań. Wkrótce autorka stworzyła kolejne bestsellery - "A stranger is watching" (W pajęczynie mroku" oraz "The cradle will fall" (Pusta kołyska). Oba tytuły zostały zekranizowane.

Jak pisał "The Washington Post", pisarka czerpała inspirację z rzeczywistych zdarzeń opisywanych w prasie. Obserwowała rozprawy w procesach o morderstwa, terminologię stosowaną w medycynie sądowej poznawała dzięki rozmowom z patologami.

W 2000 r. podpisała opiewający na 64 mln dol kontrakt na pięć książek, co wówczas dało jej miano najlepiej opłacanej pisarki na świecie.

W Polsce książki Clark ukazały się nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka.