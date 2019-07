Nie żyje Maciej Jankowski

Maciej Jankowski był działaczem NSZZ "Solidarność" od 1980 roku. W stanie wojennym był internowany - od grudnia 1981 do marca 1982 roku.

W 1990 r. Jankowski został zastępcą szefa Zarządu Regionu Mazowsze "Solidarności", w latach 1991-98 był szefem Zarządu Regionu.

Był jednym z twórców Akcji Wyborczej Solidarność, a w latach 1997-2001 - posłem z jej ramienia.

W 2000 roku znalazł się w komitecie wyborczym Andrzeja Olechowskiego, który startował wówczas w wyborach prezydenckich.

Bezskutecznie startował do Senatu w 2001 roku, a w 2002 wycofał się z życia politycznego.

Po objęciu władzy przez PiS w 2015 roku publicznie zwrócił Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski , którym odznaczył go w 2009 ówczesny prezydent Lech Kaczyński. Jankowski przekazał go Monice Olejnik mówiąc: - Teraz czasy tak się zmieniają, że nie pasuje mi, żebym go miał w domu.