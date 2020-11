MON w przyszyłym roku chce wyszkolić 2500 cyberwojowników

„Szkolenia będą prowadzone w trybie stacjonarnym, online i hybrydowym. Jednak duża część szkoleń ma charakter warsztatowy i laboratoryjny, dla których preferowana jest stacjonarna forma zajęć. Dlatego ostateczna liczba przeszkolonych będzie uzależniona od sytuacji epidemiologicznej" – podaje resort obrony. „Szkolenia będą organizowane przez etatowych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, planowane jest także zaangażowanie specjalistów z rynku cywilnego oraz przedstawicieli światowych potentatów w technologii IT i liczących się ośrodków szkoleniowych na całym świecie" – dodaje MON.

WOC mają zapewnić bezpieczeństwo wojskowej sieci, monitorować zagrożenia, zająć się cyberrozpoznaniem oraz działaniami ofensywnymi. Generał przyznał, że już prowadzona jest działalność rozpoznawcza „właściwości systemów teleinformatycznych". Wyjaśnił również, że w ramach NATO Cyber Defence Pledge Polska zobowiązała się do zbudowania zdolności prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni. Mowa m.in. o CyberOps, czyli przełamywaniu zabezpieczeń i właściwości sprzętu przeciwnika, oraz InfoOps, czyli operacji informacyjnych z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na postawy użytkowników.

W lutym 2019 r. resort obrony narodowej przedstawił koncepcję budowy cyberarmii. Powstało Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Uruchomiono też program Cyber.mil., którego celem jest przyciągnięcie absolwentów informatyki i kierunków pokrewnych do wojska.

MON nie podaje liczby ataków na wojskową sieć teleinformatyczną, ale żołnierze przyznają, że dochodzi do nich codziennie, a za atakami tymi stoją hakerzy związani z obcymi służbami. Liczba ataków jest podobna do tych, które publikuje działający przy ABW zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. W 2018 r. otrzymał on 31 865 zgłoszeń, z tego 6212 zostało potwierdzonych jako ataki na sieć teleinformatyczną.