W Poznaniu będzie dowództwo amerykańskiego korpusu

Przypomnijmy, że wprawdzie umowa ta wspomina o wysuniętym dowództwu V Korpusu Sil Lądowych USA w Polsce, zobowiązuje ona Polskę do zapewnienia infrastruktury, która w przypadku zagrożenia będzie mogła przyjąć do 20 tys. żołnierzy amerykańskich. Ustalono również wzrost liczby żołnierzy USA o ok. 1 tys. do co najmniej 5,5 tys.