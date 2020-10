Armia Wielkiego Turanu

Obecnie zaniepokojenie w Moskwie zwiększają sukcesy sojuszu azersko-tureckiego na wojnie w Górskim Karabachu. – Szczególnie chcę podkreślić, że jeśli o takich projektach zbyt dużo się mówi, nim powstaną odpowiednie warunki do ich realizacji, to może to przeszkodzić. Ale kiedy walka o Karabach osiągnie swój cel, to wywoła ogromną motywację w świecie tureckim – powiedział w „Turkiye Gazetesi" prof. Kürşad Zorlu.