Armenia dostała pierwszą partię SU-30SM. „Punkt zwrotny w zapewnianiu bezpieczeństwa”

W ceremonii powitania samolotów w Giumuri, drugim co do wielkości mieście Armenii, uczestniczył osobiście premier Nikol Paszinian. Na swoim koncie na Facebooku szef rządu transmitował na żywo lądowanie samolotów, poprzedzone lotem demonstracyjnym.

- To punkt zwrotny w zapewnieniu bezpieczeństwa państwu armeńskiemu i mieszkańcom Armenii - powiedział premier. Dostawę samolotów nazwał „największym osiągnięciem w tym roku”, a same Suchoje Su-30SM - „multinowoczesnymi samolotami”.

Władze armeńskie ogłosiły na początku 2019 roku, że nabyły cztery rosyjskie myśliwce wielozadaniowe Su-30SM. Jednak minister obrony zapowiedział, że Armenia zamierza nabyć ich całą eskadrę - łącznie 12 egzemplarzy.

Maszyny, które trafiły do Armenii, to zmodernizowane Su-30SM, w których zwiększono zasięg wykrywania i rozpoznawania celów w powietrzu. Ich zasięg to 1500 km.