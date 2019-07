NATO wzmocni obronę? Koziej: Wzrośnie znaczenie Polski mat. pras. Departamentu Obrony USA, / DOD / st. sierż. Sean M. Worrell

NATO rozważa modernizację systemu obrony przeciwrakietowej, co może doprowadzić do wzrostu napięć z Rosją - napisał "New York Times". Może to oznaczać zmiany w amerykańskich instalacjach w Polsce. Jeśli do tego dojdzie, znaczenie terytorium Polski znowu wzrośnie - skomentował w Onecie były szef BBN gen. Stanisław Koziej.