Iran, Rosja i Turcja chwalą USA za wycofywanie wojsk z Syrii

Prezydenci Rosji, Turcji i Iranu przyjęli wspólne oświadczenie podsumowujące trójstronny szczyt w Soczi, w którym podtrzymują swoje stanowisko ws. Syrii - informuje TASS.

Trzystronicowy, zawierający 17 punktów dokument podsumowuje rozwój sytuacji w Syrii od czasu ostatniego spotkania przywódców Rosji, Turcji i Iranu, które miało miejsce we wrześniu 2018 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Teheran, Ankara i Moskwa podkreślają swoją determinację do "intensyfikacji trójstronnej koordynacji (działań) w związku z istniejącymi porozumieniami". Podkreślają też swoje "stałe i niezmienne oddanie suwerenności, niepodległości, jedności i integralności terytorialnej Syryjskiej Republiki Arabskiej" - czytamy w depeszy TASS.

Władimir Putin, Recep Tayyip Erdogan i Hassan Rouhani podkreślają, że żaden członek wspólnoty międzynarodowej nie może podważać tych zasad dotyczących przyszłości Syrii.

Rosja, Turcja i Iran odrzucają też wszystkie próby zmierzające do stworzenia nowego porządku rzeczy "pod pozorem walki z terroryzmem". W związku z tym wyrażają gotowość do przeciwdziałania planom separatystów zmierzających do podważenia suwerenności i integralności terytorialnej Syrii, a także bezpieczeństwa sąsiadów tego kraju.

Jednocześnie uczestnicy trójstronnego szczytu uznają, że decyzja administracji USA dotycząca wycofania amerykańskich żołnierzy z Syrii, zwiększa stabilność i bezpieczeństwo w tym kraju.

W dokumencie czytamy też, że wojnę domową w Syrii może zakończyć jedynie "polityczny proces", a konflikt wewnętrzny w tym kraju "nie ma rozwiązania militarnego".