Francja chce aresztowania doradcy prezydenta Asada

Francuscy prokuratorzy wydali międzynarodowy nakaz aresztowania trzech wyższych rangą urzędników syryjskiego wywiadu i syryjskich władz, w tym bliskiego doradcę prezydenta Baszara el-Asada, Alego Mamlouka, w związku z zarzutami udziału w zbrodniach wojennych - podaje Reuters.

Francuska prokuratura miała też wydać nakaz aresztowania Jamila Hassana, szefa wywiadu Sił Powietrznych, wobec którego nakaz aresztowania wydali też Niemcy.

Trzecią osobą, wobec której wystawiono nakaz aresztowania, jest Abdel Salam Mahmoud, oficer wywiadu, który ma kierować aresztem na lotnisku wojskowym w Damaszku.

Nakazy aresztowania mają mieć związek ze sprawą dwóch osób posiadających podwójne obywatelstwo, francusko-syryjskie, Mazena i Patricka Dabbagha (ojca i syna), których syryjski wywiad aresztował w listopadzie 2013 roku. Ich los jest odtąd nieznany.

Rodzina Dabbaghów zdobyła w lipcu 2018 roku dokumenty, z których wynika, że Mazen zmarł w listopadzie 2017 roku, a Patrick - w styczniu 2014 roku - twierdzą prawnicy rodziny.

- To pierwsze zwycięstwo i mam nadzieję, że oznacza to początek nowej ery w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione w Syrii - powiedział Obeida Dabbagh, brat i wuj zaginionych.

- Międzynarodowy akt aresztowania pokazuje, że kruszy się mur bezkarności otaczający syryjskich urzędników najwyższego szczebla - oświadczyli prawnicy, Clemence Bectarte i Patrick Baudouin we wspólnym oświadczeniu.

Prokuratura w Paryżu prowadzi postępowanie w sprawie zaginięcia obywateli Francji od 2015 roku. W toku śledztwa ustalono, że ich dom w Damaszku był przeszukiwany przez funkcjonariuszy syryjskiego wywiadu.

W nakazie aresztowania wobec syryjskich urzędników zarzuca się im torturowanie i porywanie ludzi, popełnianie zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne. Wszyscy trzej mogą być sądzeni we Francji - nawet jeśli nie zostaną aresztowani (wówczas proces odbędzie się bez ich obecności).

Dotychczas starania o osądzenie członków rządu Asada kończyły się niczym, ponieważ Syria nie jest sygnatariuszem Statutu Rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.