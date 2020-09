Wielkie śledztwa w sprawie ścieków. Dołącza CBA

Postępowania po awarii, jaka miała miejsce pod koniec sierpnia, prowadzą dwie prokuratury (regionalna oraz praska), funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura Regionalna prowadzi śledztwo pod kątem niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków. Z kolei Okręgowa Warszawa-Praga – postępowanie sprawdzające pod kątem rzekomego sabotażu w Czajce, po zawiadomieniu zarządu MPWiK (jak pisała „Rzeczpospolita”, nie ma na to dowodów).

W czwartek do sprawy weszło ze swoją kontrolą (niezwiązaną z żadnym ze śledztw) Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ogólnie wiadomo, że chodzi o „nadzór władz Warszawy nad funkcjonowaniem przesyłu ścieków przez Wisłę do Oczyszczalni Ścieków Czajka”, a więc jest to część głównego śledztwa prokuratury, przy którym CBA... nie pracuje.