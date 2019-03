Odliczanie do PZU Półmaratonu Warszawskiego. To już 14. edycja

Już w najbliższy weekend odbędzie się 14. PZU Półmaraton Warszawski. Tysiące biegaczy wystartuje w tegorocznej edycji na dystansie 21,0975 km.

31 marca, w najbliższą niedzielę, odbędzie się 14. PZU Półmaraton Warszawski. Od lat jest największym w kraju biegiem na takim dystansie. Udział w wydarzeniu pozwoli zarówno na sprawdzenie swojej kondycji fizycznej, jak i na lepsze przygotowanie się do PZU Maratonu Warszawskiego, który odbędzie się pod koniec września.

Zapisy na bieg do 30 marca prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia. Zarejestrować można się także osobiście w biurze zawodów w warszawskiej Hali COS Torwar, z zastrzeżeniem, że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 28 marca oraz dostępnych w biurze wynosi 200 sztuk. Tańszy pakiet startowy w cenie 100 zł (podstawowy, bez koszulek) dostępny będzie jedynie do czwartku 28 lutego do końca dnia.

Każdy uczestnik może wybrać jeden z czterech oferowanych pakietów startowych. Ceny mogą się różnić w zależności od tego, w jakim terminie zdecydujemy się wysłać zgłoszenie.

Pakiet startowy będzie można odebrać w Biurze Zawodów wyłącznie 29 i 30 marca. Lokalizacja Biura Zawodów to COS Torwar, ulica Łazienkowska 6a.

Trasa 14. PZU Półmaratonu Warszawskiego przygotowana została nie tylko pod potrzeby biegaczy, ale także fanów historii Warszawy. Start zaplanowany jest przy ulicy Konwiktorskiej, gdzie znajduje się stadion, służący Polonii Warszawa. Meta będzie umiejscowiona natomiast przy Multimedialnym Parku Fontann, które jest obecnie jednym z bardziej reprezentacyjnych miejsc stolicy, położonym u stóp Starego Miasta.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 14. PZU Półmaraton Warszawski otrzymują na mecie pamiątkowe medale. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–II w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe puchary. Jak podkreślono na stronie wydarzenia, organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych oraz rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.