Rozenek chce darmowych całodobowych dyżurów ginekologicznych

Jeśli Andrzej Rozenek nie przejdzie do drugiej tury wyborów na prezydenta Warszawy, to nie odda głosu na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ "jest jednym z najbardziej wyrazistych polityków jeśli chodzi o walkę z PiS-em". Polityk SLD zapowiedział w programie Onet Rano, że dopiero zaczyna swoją kampanię.

Rozenek ogłosił, że jako prezydent wprowadzi całodobowe dyżury ginekologiczne dla kobiet mieszkających w Warszawie. – Wizyty będą darmowe - zapewnił. Podkreślił też, że będzie chciał się zajmować sprawami seniorów, bo obecnie są oni grupą zapomnianą. - Młodzi i tak wybierają wyjazd na Zachód, bo tam mają większe perspektywy, a seniorzy muszą tu być i trzeba im pomóc – mówił.

Konkretną propozycją wsparcia dla seniorów miałyby być specjalne karty o wartości ok. 250 zł. Jak tłumaczył w programie Onet Rano, uprawniałyby one do skorzystania z porady prywatnego lekarza specjalisty, w sytuacji gdy na wizytę u takiego samego specjalisty w publicznej służbie zdrowia trzeba czekać bardzo długo.

Rozenek chce także pomagać seniorom w wcale z bankami, proponującymi tzw. odwróconą hipotekę,