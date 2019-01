Owsiak mówi: Jestem w rozsypce. I pisze list do sztabów Fotorzepa, Marian Zubrzycki

To barbarzyńskie zdarzenie, które miało miejsce na koncercie finałowym musi mieć kogoś, kto także poczuwa się do odpowiedzialności za zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. I tak właśnie ja to czuję - napisał Jurek Owsiak do sztabów WOŚP. Przyznaje: - Jestem w rozsypce.