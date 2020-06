Koronawirus: informacje w BIP urzędów miast i gmin muszą być aktualne

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski obywateli dotyczące problemu z dostępem do aktualnych informacji o władzach, strukturze oraz danych kontaktowych zamieszczanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Biuletynach Informacji Publicznej.

Został on stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, a tym samym zagwarantowania obywatelom realizacji ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji.

W stanie epidemii dostęp obywateli do urzędów miast i gmin jest ograniczony. Wynika to zarówno z wprowadzonych ograniczeń funkcjonowania (przyjmowanie interesantów, zmiana godzin urzędowania), jak i ze zmian, które wpływają na życie obywateli (praca zdalna, edukacja online, ograniczenie funkcjonowania żłobków czy przedszkoli, ograniczenia przemieszczania się).

- Dlatego też kluczowym jest by w obecnym okresie informacje zamieszczane w Biuletynach Informacji Publicznej były jak najbardziej aktualne. Dotyczy to w szczególności informacji o możliwości komunikacji z organem telefonicznie lub online – napisał Adam Bodnar do Zygmunta Frankiewicza, prezesa Zarządu Związku Miast Polskich.