Zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego: dokument nie trafił do depozytu - wyrok WSA

Nie ma do tego podstawy prawnej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19 grudnia 2019 r.

Półtora roku wcześniej do starosty wpłynął wniosek prezydenta miasta o zatrzymanie prawa jazdy kat. B dłużnikowi alimentacyjnemu.

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na wniosek właściwego organu, gdy dłużnik uchyla się od zobowiązań alimentacyjnych.

Starosta wydał taką decyzję w czerwcu 2019 r., nakładając jednocześnie na jej adresata obowiązek zwrotu prawa jazdy do depozytu starostwa w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Dłużnik wystąpił do samorządowego kolegium odwoławczego. Stwierdził, że każdego miesiąca regularnie spłaca zadłużenie alimentacyjne w wysokości 400 zł, czyli ponad połowę zasądzonej kwoty oraz 700 zł bieżących alimentów. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, niezbędnego do wykonywania pracy, pozbawia go możliwości spłaty zadłużenia i zapłaty bieżących alimentów.