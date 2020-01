Jan Maciejewski: Religia Apple’a i papież Cook

Wikimedia Commons, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0), Mike Deerkoski

Pamiętacie państwo początek każdego z „Trzech kolorów" Kieślowskiego? W „Niebieskim" podwozie samochodu, w „Białym" – taśmy na lotnisku, po których jadą walizki pasażerów, w „Czerwonym" – kable telefoniczne ciągnące się po dnie morza. Coś, co znajduje się pod spodem, co – o ile tylko działa jak należy – pozostaje niewidoczne i zapomniane. I właśnie tam, pod powierzchnią, zaczyna się opowieść.

Podwozie samochodu za chwilę straci przyczepność, maszyna uderzy w drzewo, zginą mąż i córka pewnej kobiety. W bagażu lotniczym ukrył się mężczyzna, dla którego jest to jedyna droga ucieczki z kraju, w którym nie ma już po co żyć. Starzec podsłuchuje rozmowy telefoniczne sąsiadów, zdobywa ich sekrety, żeby przez chwilę poczuć nad nimi władzę. Na początku każdej historii, jeszcze zanim zostanie postawiona pierwsza litera, nie ma ciszy, tylko szmer. Szum, który zaczyna domagać się, żeby ułożyć z niego melodię; podzielić go na takty postaci i harmonie wątków. Opowieść powstaje, kiedy muzyka tła postanawia wydostać się na pierwszy plan.







Jeśliby spróbować powtórzyć chwyt Kieślowskiego dzisiaj, efekt byłby bez porównania łatwiejszy do odgadnięcia. Naszym oczom ukazałyby się nieskończone rzędy binarnych kodów. Nie ma ważniejszego, bardziej wszechobecnego „pod spodem". Głębszego oceanu znaczeń i sensów, pod którego taflę zaglądają nieliczni, a cał...

