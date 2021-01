Covidowe bloki: jest już pierwsze rozstrzygnięcie sądu

Przepis obowiązywał do 5 września ub.r. Przewidywał, że do projektowania, budowy związanej z przeciwdziałaniem Covid-19, nie stosowało się kilku bardzo ważnych aktów prawnych, m.in. prawa budowlanego czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dzięki tym przepisom deweloper nie musiał mieć ostatecznego pozwolenia na budowę, a to, co obecnie buduje, może naruszać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niektórzy więc skorzystali z okazji. Zaczęły pojawiać się w różnych częściach Polski covidowe domy, które nie miały nic wspólnego z walką z koronawirusem.

Inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, a te umorzyło postępowanie. SKO doszło bowiem do wniosku, że postępowanie w tej konkretnie sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ art 12 ust. 1 specustawy koronawirusowej przestał obowiązywać 5 września ub.r. Wówczas inwestor wystąpił ze skargą do WSA w Białymstoku. Tłumaczył, że wspomniany przepis został źle zinterpretowany. Wymagał on tylko złożenia prawidłowej informacji o rozpoczęciu inwestycji, co też zrobił. Nie dawał prawa organom do kontroli prawidłowości tej informacji.