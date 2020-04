Koronawirus a rola inspektora ochrony danych osobowych

Czytając ogólne rozporządzenie o ochronie danych już w motywie 77 ustawodawca europejski podkreślił istotną rolę inspektora ochrony danych. To właśnie ten specjalista powinien wesprzeć swoimi wskazówkami i sugestiami administratora we wdrożeniu odpowiednich środków umożliwiających administratorowi wykazanie przestrzegania RODO, a z drugiej strony sprawne przetwarzanie danych osobowych.

Jedno z zadań IODa polega na informowaniu najwyższego kierownictwa organu oraz pracowników tego organu o obowiązkach nałożonych przepisami o ochronie danych osobowych. Zadanie to można obecnie wykonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich pracowników (w kopii ukrytej) z wytycznymi i zaleceniami co do postępowania z danymi osobowymi lub też w trakcie wideokonferencji. Zalecenia te w obecnej sytuacji powinny dotyczyć nieujawniania zbyt szerokiego katalogu informacji np. o osobach chorych lub poddanych kwarantannie, aby ograniczyć możliwość ich bezpośredniego czy też pośredniego zidentyfikowania.