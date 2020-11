Klincz w sporze Polski z Brukselą

Mateusz Morawiecki pojechał w czwartek do Budapesztu na spotkanie z Viktorem Orbánem, aby mówić o wspólnym wecie wobec unijnego pakietu budżetowego. W oświadczeniu obaj premierzy podkreślili, że nie zgadzają się na łączenie wypłat z budżetu UE na lata 2021–2027 oraz funduszu odbudowy gospodarki po pandemii z praworządnością. A konkretnie z tymi aspektami jej łamania, które mogą zagrażać interesom finansowym UE. To w sumie blisko 1,8 bln euro, z czego Polska miałaby dostać 160 mld euro dotacji oraz preferencyjnych pożyczek.

Wypowiedzi premiera po spotkaniu brzmią ostro, ale nie wynika z nich, jakie są polsko-węgierskie postulaty. To dlatego negocjacje utknęły w martwym punkcie i prezydencja niemiecka, kierująca w tym półroczu pracami UE, nie ma żadnej nowej propozycji. Nie ma twardych terminów, ale wszyscy oczekują Rady Europejskiej 10–11 grudnia. To będzie okazja do spotkania przywódców 27 państw UE. – Jeśli oni nie znajdą kompromisu, to nie wiem, kto miałby go znaleźć – słyszymy w Brukseli.