Dług strefy euro rośnie. Niezależność EBC pod ostrzałem

Prezes banku Christine Lagarde uznała, że temat jest tak wybuchowy, iż trzeba się nim zająć od razu. W piątek grupa przeszło 100 ekonomistów, przede wszystkim z Francji, wśród nich tak wielkie nazwiska jak Thomas Piketty czy Alain Minc, wezwała do skreślenia zobowiązań, jakie kraje strefy euro zaciągnęły w banku we Frankfurcie. Ten od wybuchu pandemii prowadzi bezprecedensową akcję skupowania obligacji państw Eurolandu o wartości blisko 2,5 bln euro. Z tego powodu w jego rękach znajduje się już około 1/4 długu państw unii walutowej.

– Sami posiadamy 25 proc. naszych zobowiązań i jeśli będziemy musieli je spłacić, to wymusi to znalezienie tych pieniędzy gdzie indziej, albo poprzez zaciągnięcie nowych kredytów dla rolowania długu zamiast pożyczać dla inwestowania, albo podnosząc podatki, albo zmniejszając wydatki państwa – piszą sygnatariusze.

Ale już w niedzielę w tygodniku „Le Journal du Dimanche" Lagarde uznała, że skreślenie długu przez EBC jest „nie do pomyślenia".

– To oznaczałoby pogwałcenie traktatów europejskich, które ściśle zabraniają monetarnego finansowania państw. Mówimy o zasadzie, która stanowi jeden z filarów euro – uznała Francuzka.

Jednak rozstrzygnięcia prawne nie wystarczą, bo w strefie euro narasta też w tej sprawie coraz poważniejsza batalia polityczna. Jej punktem wyjście są zmiany, jakie zaszły w Unii od podpisania powołującego euro traktatu z Maastricht przed blisko 30 laty. Wówczas w zamian za zgodę Niemiec na porzucenie marki Francja zgodziła się na przyznanie EBC jeszcze większej niezależności, niż miał Bundesbank. Miało to uspokoić RFN, że europejska waluta będzie równie silna jak marka, a doświadczenie hiperinflacji w latach 30., które pomogło Hitlerowi dojść do władzy, nigdy się nie powtórzy.

Od tego czasu okazało się jednak, że o ile w tak sztywnym, monetarnym gorsecie Niemcy i kilka powiązanych z nimi małych państw unii walutowej doskonale się rozwija, o tyle nie jest to już przypadek Francji, Włoch czy Hiszpanii. Różnica w poziomie życia zaczęła się pogłębiać, do tego stopnia, że, jak alarmował w poniedziałek „El Pais", pozostające poza unią walutową Czechy stały się bogatsze od Hiszpanii.

Te problemy pandemia jeszcze pogłębiła. Niektóre kraje strefy euro mają tak duży dług, że są coraz bliższe limitu zaciągania zobowiązań, które rynki finansowe uznają za bezpieczne. To w szczególności przypadek Włoch, których zobowiązania dochodzą do 160 proc. PKB. Ale także Francji i Hiszpanii (po 130 proc. PKB).

Pomysł skreślenia przez EBC długu podchwyciła część działaczy lewicowego populistycznego Ruchu Pięciu Gwiazd, do niedawna głównej partii rządzącej Włochami. Opowiedział się za nim także lider opozycyjnej skrajnie prawicowej Ligi Matteo Salvini. – To jest bardzo ciekawa hipoteza robocza – przyznał przewodniczący europarlamentu włoski socjalista David Sassoli.

We Francji za takim rozwiązaniem jest nie tylko lider radykalnego, lewicowego ugrupowania Francja Niepokorna Jean-Luc Melenchon, ale także m.in. wiceprzewodniczący gaullistowskich Republikanów Guillaume Peltier. Minister finansów Bruno Le Maire co prawda pod takim pomysłem się nie podpisuje, ale uważa, że „covidowe zobowiązania" należy oddzielić od reszty długu. Spór między bardziej pryncypialnymi, północnymi krajami strefy euro a tymi, zwykle położonymi na południu, które wolałyby odejść od monetarnej ortodoksji, może stanąć na ostrzu noża, kiedy w najbliższych miesiącach EBC wstrzyma swój programu masowego skupu długu, a stopy procentowe pójdą w górę. Nieciekawie kalendarz polityczny układa się we Francji, gdzie nie da się już wykluczyć, że za 15 miesięcy wybory prezydenckie wygra Marine Le Pen.