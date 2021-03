Patryk Jaki: Ma powstać nowy Europejczyk. Wyemancypowany od wszystkiego

Według europosła obecnie w Unii Europejskiej realizowany jest "niemiecki masterplan z cichym wsparciem francuskim".

Jego celem ma być stworzenie państwa "jak to niektórzy publicyści nazywają, cesarstwa niemieckiego UE". Miałoby to być państwo, w którym Polska zostanie sprowadzona do roli powiatu czy województwa, "kompletnie nieznaczącego".