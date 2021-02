Koronawirus. Czy opozycja zagłosuje z PiS ws. Funduszu Odbudowy?

Liberadzki odpowiadał na pytanie czy opozycja powinna głosować - wraz z PiS-em, a przeciw Solidarnej Polsce - za ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy, środki z którego mają być przeznaczone na wsparcie europejskich gospodarek dotkniętych skutkami COVID-19.

- Opozycja chce wesprzeć państwo, naród, każdego mieszkańca - podkreślił Liberadzki. - Nie tylko, że poprzemy. My żądamy, by rząd dał nam szansę takiego poparcia. By projekt ratyfikacji Funduszu Odbudowy został przedłożony - dodał.

Wcześniej ministrowie Solidarnej Polski zasiadający w rządzie zablokowali wniosek o ratyfikację Funduszu Odbudowy na forum Rady Ministrów.

W sobotę ze stanowiska wiceministra został odwołany Janusz Kowalski z Solidarnej Polski - polityk, który wcześniej opowiadał się za zawetowaniem przez Polskę budżetu UE i Funduszu Odbudowy w związku z treścią rozporządzenia KE wiążącego wypłatę środków unijnych z kryterium praworządności.