Waszczykowski: Godzimy się na to, aby ograniczyć termin praworządności do prawno-finansowej ochrony budżetów

Witold Waszczykowski w rozmowie z Radiem Maryja podkreślił, że „głównym przedmiotem sporu nie są budżety, dlatego że ich wielkość została uzgodniona w lipcu, w czasie Rady Europejskiej”. - Budżet UE na lata 2021-2027 wynosi ponad bilion euro. W tym czasie podjęto też decyzję o stworzeniu drugiego budżetu – Budżetu Odbudowy gospodarczej po pandemii (ok. 750 mld euro) - tłumaczył.

- Musimy rozstrzygnąć kwestie związane z ramami budżetowymi i funduszem odbudowy, ale ich mechanizmy muszą być jasne - zaznaczył. - Nie mogą podlegać żadnym arbitralnym decyzjom. Nie mogą podlegać decyzjom politycznie motywowanym. Musimy mieć jasność co do stosowanych kryteriów - podkreślił.

Europoseł PiS zaznaczył, że kwestią sporną jest kryterium „praworządności”, wpływające na podział środków. - Problem polega na tym, że termin „praworządności”, choć pojawiał się w dokumentach europejskich, był tylko wymieniany, lecz nigdzie nie został zdefiniowany w żadnym prawnie wiążącym dokumencie - tłumaczył.

- Powstało rozporządzenie, którym Komisja Europejska miała się kierować, gdzie termin „praworządności” został bardzo szeroko zdefiniowany. Można by było spodziewać się, że Komisja Europejska przeglądałaby wtedy całokształt funkcjonowania rządów w państwach UE: politykę gospodarczą, wymiar sprawiedliwości, a nawet kwestie obyczajowe - mówił Waszczykowski, podkreślając, że nie ma zgody Polski na takie ujęcie sprawy.

- Godzimy się natomiast na to, aby ograniczyć termin praworządności do prawno-finansowej ochrony budżetów, aby można było chronić je przed rozkradaniem, defraudacją i tego typu złymi praktykami - dodał były szef MSZ, zwracając uwagę, że dla rządu oprócz dokładnego zdefiniowania praworządności, ważne jest zapobiegnięcie interpretacjom rozszerzającym to pojęcie.