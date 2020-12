Spór o budżet UE. Poseł PSL: W normalnych warunkach - upadek rządu

Protasiewicz, poseł PSL-u zapytany o to, czy dojdzie do zawetowania budżetu UE przez Polskę odpowiedział, że w obu scenariuszach powinno dojść do rozpadu koalicji Zjednoczonej Prawicy.

- Jeśli będzie weto, to z koalicji powinien wyjść Jarosław Gowin, który mówi o tym, że weto, to polityczne samobójstwo, na które Polska nie może sobie pozwolić. Natomiast, gdy tego weta nie będzie, to z koalicji powinien odejść Zbigniew Ziobro, który brak weta nazywa działaniem na szkodę interesu Polski. W normalnych realiach rządowa koalicja powinna się rozpaść i powinno dojść do przyśpieszonych wyborów, ale politycy PiS przyzwyczaili nas do tego, że mają bardzo giętkie kręgosłupy – stwierdził poseł PSL-u.