Beata Szydło w PE: Czy wy nie łamiecie teraz praworządności?

Polska i Węgry powinny zwrócić się do TSUE w kwestii związku między wypłatą środków z funduszy unijnych a kryterium praworządności, zamiast blokować budżet z lat 2021-2027 i fundusz odbudowy - oświadczyła w środę szefowa KE Ursula von der Leyen.

Jej wypowiedź to próba zakończenia sporu o budżet UE. Przeciwko temu rozporządzeniu sprzeciwiają się Polska i Węgry, które jednak nie mogą go zablokować (jest przyjmowane większością kwalifikowaną), w związku z czym nie zgadzają się na przyjęcie unijnego budżetu i funduszu odbudowy.

W sprawie proponowanego mechanizmu wypowiedziała się w Parlamencie Europejskim była premier Beata Szydło. - Nie ma w traktatach zapisanego powiazania funduszy europejskich czy budżetu europejskiego, wypłaty środków z praworządnością. To próba narzucenia w tej chwili przez większość będącą w tym Parlamencie zasad, które nie są zapisane w traktatach - mówiła Szydło cytowana przez Polskie Radio.

- Jeśli mówicie o praworządności musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tej praworządności Wy w tej chwili nie łamiecie - dodała europosłanka PiS.

- W Polsce praworządność ma się doskonale i polski rząd dba o interesy Polski i Polaków - oceniła Szydło.

- Nie można arbitralnie narzucać woli większości mniejszości tylko dlatego, że Państwo reprezentujący tutaj większość Parlamentu Europejskiego uważacie, że to co jest dobre dla Was, jest dobre dla Unii Europejskiej. Tak nie jest. Unia Europejska to 27 państw, 27 wrażliwości, 27 narodów i 27 gospodarek - powiedziała.