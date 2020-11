Saryusz-Wolski: Nie tylko nie tracimy na tym, że stary budżet UE jest przeniesiony, a zyskujemy

Zdaniem byłego kandydata rządu Beaty Szydło na przewodniczącego Rady Europejskiej „już nie ma co rozmawiać z prezydencją niemiecką”. Prowadzimy nowe rozmowy w sprawie nowego rozporządzenia, bo to stare jest do kosza, z prezydencją portugalską, a potem słoweńską. Obie nam sprzyjają - podkreślał. - Wiadomo, nie będzie budżetu nowego od 1 stycznia, będzie prowizorium - dodał, zaznaczając, że to prowizorium miało by być dla Polski „korzystniejsze o 22,4 proc.”. - My nie tylko nie tracimy finansowo na tym, że stary budżet jest przeniesiony, a zyskujemy - stwierdził. - I w tej chwili nie powinniśmy już hamletyzować, tylko pracować nad rozwiązaniem, ale już nie z prezydencją niemiecką - dodał.

- To jest skok na władze. Grupa trzymająca władzę, czyli najsilniejsi - Berlin, Paryż i Bruksela, która ich się słucha, próbują zawłaszczyć kompetencje, które należą do krajów członkowskich, które nie należą do instytucji unijnych i robią to siłowo,wbrew traktatowi, mając na ustach - hipokrytycznie - praworządność, jednocześnie tę prawdziwą praworządność łamiąc - przekonywał Jacek Saryusz-Wolski.