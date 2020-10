Polska blokuje gender w sztucznej inteligencji

— Polska zdecydowanie opowiada się za równością kobiet i mężczyzn, która występuje we wszystkich dokumentach UE w oparciu o terminologię przyjętą w prawie pierwotnym. Traktaty odnoszą się do równości kobiet i mężczyzn, podobnie jak w Karcie praw podstawowych. Znaczenie słowa „gender” jest niejasne; brak definicji i jednoznacznego zrozumienia dla wszystkich państw członkowskich może powodować problemy semantyczne. Ani Traktaty, ani Karta Praw Podstawowych nie używają terminu „gender” — napisał ambasador w przesłanym nam oświadczeniu. Zapewnił, że Polska chce przyjąć konkluzje dotyczące Karty Praw Podstawowych w kontekście sztucznej inteligencji i zmian cyfrowych i wspiera dalsze prace nad zagadnieniami praw podstawowych w kontekście nowoczesnych technologii.

Polska w ostatnim czasie podjęła na forum unijnym ofensywę przeciwko pojęciu równości płci. Jak informowaliśmy w “Rzeczpospolitej” do podobnej sytuacji doszło na szczycie UE 16 października. Wtedy chodziło o “równość płci” w dokumencie mówiącym o stosunkach UE-Afryka. Sytuacja była nawet bardziej napięta, bo do sporu doszło nie na poziomie ministerialnym, ale wyżej — w gronie przywódców. Dodatkowo dyskusję utrudniał fakt, że Mateusz Morawiecki do Brukseli wtedy nie przyjechał z powodu kwarantanny i polskie stanowisko przedstawiał Viktor Orban. On też nie chciał “równości płci”, choć w pewnym momencie stwierdził, że mógłby się na to zgodzić, ale musi bronić polskiego stanowiska. W dyskusji o sztucznej inteligencji Węgry już nie stanęły po polskiej stronie.

— Anna Słojewska z Brukseli