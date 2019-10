Platforma chce Tuska na szefa Europejskiej Partii Ludowej

Nowy szef EPL ma zostać wybrany w listopadzie w Zagrzebiu. Do tej pory tę funkcję pełni Francuz Joseph Daul. Z kandydowania na to stanowisko zrezygnował Niemiec Manfred Weber, a Donald Tusk oznajmił we wrześniu, że o swoich planach poinformuje wkrótce.

