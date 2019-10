Spotkanie ambasadorów krajów UE po głosowaniu w Izbie Gmin

Już jutro w Brukseli spotkają się ambasadorowie krajów Unii Europejskiej, by omówić konsekwencje dzisiejszej decyzji parlamentarzystów w Londynie.

"Komisja Europejska odnotowała wynik dzisiejszego głosowania" - napisała na Twitterze rzeczniczka KE Mina Andreeva. "Rząd Wielkiej Brytanii będzie nas informował o dalszych krokach najszybciej jak to możliwe"

???????? @EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.