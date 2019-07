Wygrał włoski socjalista. David Sassoli nowym szefem PE

W drugiej rundzie głosowania David Maria Sassoli otrzymał 345 głosów. Na Czecha Jana Zahradila głosowało 160 eurodeputowanych. Kolejne miejsca zajęły Niemka Ska Keller (119 głosów) i Hiszpanka Sira Rego (43).

W pierwszej rundzie Sassoli otrzymał 325 głosów, Zahradil - 162, Keller - 133, a Rego - 42.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego wybierany jest bezwzględną większością oddanych głosów. Kadencja szefa PE wynosi 2,5 roku.

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów to druga co do wielkości frakcja w obecnym europarlamencie.

Na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego Sassoli zastąpi Antonio Tajaniego.

PE musi jeszcze wybrać 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów.