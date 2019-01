Brexit: Theresa May zmieni porozumienie, które dało pokój Irlandii Płn.?

Premier Theresa May, w celu wyjścia z impasu ws. brexitu rozważa zmianę treści porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które doprowadziło do pokoju w Irlandii Północnej po 30 latach przemocy w tej części Zjednoczonego Królestwa - informuje "Daily Telegraph".

15 stycznia Izba Gmin odrzuciła umowę regulującą relacje między Wielką Brytanią a UE, wynegocjowaną przez May. Była to największa porażka (202 głosów za rządowym planem, 435 przeciw) urzędującego premiera Wielkiej Brytanii od lat 20-tych XX wieku.



Od wygranego w środę głosowania ws. wotum zaufania dla brytyjskiej premier, May prowadziła negocjacje z przedstawicielami wszystkich partii w Izbie Gmin w związku z koniecznością przedstawienia w poniedziałek przez brytyjską premier "planu B" ws. brexitu.

Według "Daily Telegraph", aby doprowadzić do przyjęcia zmodyfikowanej umowy ws. brexitu, May chce zmienić porozumienie wielkopiątkowe w taki sposób, aby na jego mocy Wielka Brytania i Irlandia zgodziły się na oddzielną umowę regulującą kwestię otwartej granicy między Irlandią a Irlandią Północną po brexicie.

To reakcja na fakt, że wielu parlamentarzystów z partii May głosowało przeciwko jej umowie w związku z mechanizmem tzw. backstopu - czyli tymczasowym pozostaniem Wielkiej Brytanii w unii celnej z UE po brexicie, co miało umożliwić uniknięcie powstania regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Usunięcie z umowy zapisu o backstopie wymagałoby jednak negocjacji z UE i - przede wszystkim - zgody Irlandii.

Na mocy porozumienia wielkopiątkowego między Irlandią a Irlandią Północną zniknęła regularna granica. Powstały też instytucje zapewniające udział we władzy nad Irlandią Północną zarówno protestantom (brytyjskim lojalistom), jak i katolikom.

Według Sky News próba usunięcia przez May zapisów o backstopie z umowy ws. brexitu miałaby zdobyć dla umowy wynegocjowanej przez brytyjską premier poparcie wspierającej rząd w Izbie Gmin Demokratycznej Partii Unionistów (DUP).

Neale Richmond, polityk rządzącej w Irlandii partii Fine Gael zwraca jednak uwagę, że porozumienia wielkopiątkowego nie da się łatwo renegocjować ponieważ "to międzynarodowy traktat pokojowy, który zdobył mandat 94 proc. Irlandczyków i 71 proc. Irlandczyków z Północy".