Prezydent Litwy: Lepszy twardy brexit niż przedłużanie brexitu

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, przebywająca obecnie w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym stwierdziła, że przedłużanie niepewności spowodowanej obecną sytuacją ws. brexitu jest szkodliwe dla Brukseli i Londynu.

- Im bardziej będziemy się starali przedłużyć jakąkolwiek niepewność, tym gorzej będzie dla obu stron. A w tym wypadku lepiej jest zakończyć ten chaos szybciej, nawet bez umowy lub z jakąkolwiek umową - stwierdziła Grybauskaite odnosząc się do możliwego opóźnienia daty brexitu.

Zdaniem Grybauskaite w przypadku twardego brexitu natychmiast rozpoczęłyby się negocjacje z Wielką Brytanią w kwestii wąskich, sektorowych problemów, jakie należałoby najszybciej rozwiązać, gdyby Wielka Brytania w praktyce zerwała 29 marca wszystkie więzy łączące ją dziś z UE.

Równolegle, jak mówi prezydent Litwy, UE negocjowałaby szerokie "nowe porozumienie o relacjach" z Wielką Brytanią.

Jednocześnie prezydent Litwy stwierdziła, że jeśli Wielka Brytania poprosi o przełożenie terminu brexitu, UE "będzie starała się być wspierająca i pomocna".

Izba Gmin już 29 stycznia może podjąć decyzję o tym, że wobec niemożności przyjęcia propozycji premier Theresy May, której umowa ws. brexitu została odrzucona przez Izbę Gmin 15 stycznia, zwróci się z prośbą do UE o przełożenie brexitu do 31 grudnia.

Formalnie Wielka Brytania powinna opuścić UE już 29 marca.