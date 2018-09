Czy Donald Tusk będzie kontynuował karierę poza Polską

Kilka dni temu szef Rady Europejskiej zaprezentował na Twitterze bliskominutowy materiał wideo, w którym przedstawia plan swoich działań na najbliższe miesiące. W filmie znalazły się ujęcia Tuska w towarzystwie tuzów światowej polityki, m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, czy premier Wielkiej Brytanii Theresy May. Na koniec klipu pojawia się plansza zachęcająca do śledzenia kont Tuska na Twitterze, Facebooku i Instagramie.

Coming up this autumn: #EUCO, #UNGA, #ASEM12, #G20, internal and external security, migration, rules-based multilateral cooperation, economy, trade, and of course #Brexit.



Bring it on! pic.twitter.com/gBFkfvvo7H