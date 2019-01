WHO: Migranci potrzebują lepszej opieki zdrowotnej w Europie

Europa musi zagwarantować migrantom lepszy dostęp do opieki zdrowotnej - uważa Światowa Organizacja Zdrowia.

Dziś opublikowano sprawozdanie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat stanu zdrowia osób nowo przybyłych do Europy.

- Najważniejszy jest dostęp do usług zdrowotnych. Aby poprawić ich zdrowie, ważne jest wypełnienie luki w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej - powiedział w rozmowie z AFP Santino Severoni, szef programu migracji i zdrowia WHO.

W europejskim regionie WHO, który obejmuje 53 państwa, migranci stanowią 10 proc. wszystkich obywateli, czyli 90,7 mln z 920 mln mieszkańców.

Odsetek migrantów różni się w zależności od kraju. Na Malcie jest to 45 proc. ludności, w Albanii zaledwie 2 proc. W każdym kraju na innych zasadach zapewnia się dostęp do opieki zdrowotnej. W niektórych jest to pełen dostęp, w innych nie ma go wcale.

W 15 krajach europejskich, takich jak Austria, Turcja i Wielka Brytania, osoby ubiegające się o azyl mają dostęp do takiej samej opieki jak obywatele tego kraju, podczas gdy w Niemczech i na Węgrzech są one uprawnione jedynie do opieki w nagłych wypadkach.

Jak przekonuje WHO, duża część migrantów zarażonych wirusem HIV zaraża się po przybyciu do Europy.