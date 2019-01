Wenezuelczycy zyskają prawo do osiedlania się w USA?

Dwóch kongresmanów z Florydy - Demokrata Darren Soto i Republikanin Mario Diaz-Balart - zaprezentowali na forum Izby Reprezentantów ustawę, która pozwoliłaby Wenezuelczykom uciekającym ze swojego kraju osiedlanie się w USA i uzyskiwanie tymczasowej ochrony przed deportacją.

Ustawa przyznaje Wenezuelczykom prawo do legalnego przebywania i podejmowania pracy na terytorium USA - obywatele Wenezueli mieliby na jej mocy uzyskiwać dokument uprawniający ich do legalnego zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Obywatele Wenezueli mogliby również podróżować po USA bez ograniczeń, a także wyjeżdżać z USA i ponownie wjeżdżać na terytorium Stanów Zjednoczonych. Prawo do pobytu i podejmowania pracy w USA obywatele Wenezueli zyskiwaliby na 18 miesięcy - po tym czasie mogłoby ono jednak zostać odnowione.

Poniżej dalsza część artykułu

- (Prezydent Donald) Trump jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o sankcje przeciw Wenezueli, więc dajmy im szansę bycia spójnym w tym zakresie. Ta ustawa wzmocni sankcje - uważa Soto.

W ostatnim czasie USA umieściły na czarnej liście przedstawicieli reżimu prezydenta Nicolasa Maduro, nałożyły też sankcje ograniczające handel złotem z Wenezuelą.

Soto podkreślił, że ustawa ma poparcie przedstawicieli obu amerykańskich partii w Senacie - ze strony Marco Rubio (Republikanina) i Boba Mendeza (Demokraty).

Administracja Trumpa próbowała wcześniej odebrać Tymczasowy Status Ochronny (TPS) 300 tys. osób przebywającym w USA, będącym obywatelami takich krajów jak Salwador, Haiti, Nikaragua i Sudan.

W październiku sędzia federalny z Kalifornii zablokował plany administracji dotyczące nie odnawiania tym osobom ich prawa do pobytu w USA.

Wenezuela od kilku lat boryka się z potężnym załamaniem gospodarczym. Z kraju - według różnych szacunków - uciekło w tym czasie 2,5-3 mln obywateli. Większość z nich przyjęła Kolumbia, ale imigranci z Wenezueli trafili też do Peru, Ekwadoru, Argentyny, Chile i Brazylii.

ONZ ostrzega, że zdolność krajów przyjmujących dziś Wenezuelczyków do podejmowania kolejnych imigrantów jest coraz bardziej ograniczona.