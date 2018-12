Turcja: W naszym kraju przebywa 3,6 mln Syryjczyków

W Turcji przebywa obecnie 3,6 mln imigrantów z Syrii, mających status osób "tymczasowo chronionych", który zapewnia m.in. co roku dostęp do edukacji dla 910 tys. Syryjczyków - poinformował minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu.

Soylu poinformował jednocześnie, że w 2018 roku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju zatrzymały 251794 nielegalnych imigrantów.

Turcja deportowała w bieżącym roku niemal 54 tys. osób i aresztowała ok. 5500 przemytników ludzi - wyliczał minister.

W 2016 roku UE podpisała z Turcją porozumienie na mocy którego Grecja może odsyłać do Turcji uchodźców, którzy dotarli na jedną z greckich wysp, a którzy nie uzyskali azylu w żadnym państwie Unii. W zamian za to UE przekazuje Turcji pomoc finansową w związku z przyjmowaniem uchodźców z Syrii przez Turcję. Porozumienie to uważa się za kluczowe w procesie zatrzymania napływu ogromnej fali imigrantów do Europy.