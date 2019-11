Porozumienie Gowina chce do koalicji, ale stawia warunki

To jeden z trzech punktów uchwały w sprawie nowej umowy koalicyjnej z PiS i Solidarną Polską na lata 2019-2023.

Upoważniając Jarosława Gowina do prowadzenia negocjacji, zarząd partii uznał za niezbędne "wskazanie priorytetów programowych uwzględniających tożsamość każdej z trzech partii, a także opracowanie kalendarza ich realizacji". Zobowiązał też swoich posłów i senatorów do "bezwzględnego głosowania na rzecz utrzymania górnego limitu składek emerytalnych i rentowych do wysokości 30-krotności średniej pensji, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa".