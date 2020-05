Zwolnienie ze składek ZUS wcale nie takie pewne

Już nawet 75 proc. uprawnionych firm korzysta z możliwości niepłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Ale żyją w obawie, że w czerwcu urzędnicy nakażą im oddać wszystko wraz z odsetkami.

Zwolnienie ze składek ZUS to najbardziej popularny instrument pomocowy w ramach tarczy antykryzysowej. Do zakładu wpłynęło już nieco ponad 1,5 mln wniosków w tej sprawie. Poniżej dalsza część artykułu

Wedle naszych szacunków oznacza to, że o zwolnienie wystąpiło ok. 75 proc. z ok. 2 mln uprawnionych podmiotów, w których pracuje w sumie 6,9 mln osób. – Zainteresowanie jest rzeczywiście ogromne – komentuje Arkadiusz Pączka, ekspert Pracodawców RP. – Pokazuje to, że taka pomoc trafiła w potrzeby przedsiębiorców, a ci przez ostatni miesiąc nauczyli się po nią sięgać – zauważa. Czytaj także: Ogromna podatkowa wyrwa w państwowej kasie

By skorzystać ze zwolnienia ze składek, nie trzeba czekać, aż ZUS wyrazi na zgodę. Wystarczy złożyć wniosek (przez profil zaufany tak, by mieć pewność, że dotarł w odpowiednie miejsce) i już można nie płacić. – ZUS będzie rozpatrywać te wnioski dopiero w czerwcu. Z jednej strony to ułatwienie dla firm, jednak z drugiej strony może się okazać, że weryfikacja będzie negatywna i trzeba będzie zapłacić składki za trzy miesiące wstecz, i to z odsetkami – zaznacza Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club. – Budzi to wiele obaw wśród przedsiębiorców – podkreśla.

– Rzeczywiście lepiej byłoby, gdyby ZUS sprawdzał wnioski na bieżąco, tak by każdy od razu miał pewność, że ma prawo do niepłacenia składek – przyznaje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. – Na szczęście wydaje się, że procent wniosków odrzuconych przez ZUS nie powinien być duży – zastrzega Kozłowski.

Furtka do zwolnień ZUS dla jednoosobowych, mikro- oraz małych firm (te ostatnie mogą liczyć na 50-proc. ulgę w składkach) została bowiem otwarta bardzo szeroko. Nie trzeba spełniać jakichś wyśrubowanych kryteriów, np. spadku przychodów z tytułu pandemii. Podstawowe warunki to prowadzenie działalności przed 1 kwietnia tego roku, brak zaległości w opłacaniu składek w poprzednich miesiącach czy dla samozatrudnionych – przychody w marcu niższe niż 15,6 tys. zł.

– Większość firm zapewne spełni te kryteria, jednak pewne problemy mogą się pojawić – zaznacza Bernatowicz. Takim problemowym obszarem może być wyliczanie liczby osób pracujących w danej firmie. Do dziś można mówić o sporach interpretacyjnych, czy dwie połówki etatu to jeden pracownik, czy jednak dwóch.