Poczta Polska nie dostarczy przesyłek za granicę. Zmienia też zasady działania placówek

Przypomnijmy, że wcześniej, w związku z decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa o zawieszeniu przyjmowania samolotów pasażerskich z Europy do USA oraz informacją od linii lotniczych o zawieszeniu połączeń lotniczych do tego kraju, Poczta Polska (PP) podjęła decyzję o zawieszeniu dostaw przesyłek skierowanych do Stanów Zjednoczonych. Spółka taki ruch podjęła w piątek. Dwa dni wcześniej PP zawiesiła do odwołania wysyłkę do Włoch. Zawieszenie usług dostarczania przesyłek zagranicznych spowodowane jest decyzją rządu o zamknięciu polskich granic i ograniczeniu transportu międzynarodowego.

